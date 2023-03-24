Март, 24 в 15:06

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала казни по меньшей мере 15 украинских военнопленных, совершенные российскими оккупантами.

Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции глава миссии Матильда Богнер, презентуя соответствующий доклад.

– Мы глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных после их захвата ВС РФ в плен. Военные ЧВК Вагнера совершили 11 из таких казней, — отметила она.

Согласно докладу, из 203 опрошенных украинских военнопленных 67% попали в руки войск РФ после того, как командиры договорились о сдаче в плен. Большинство пленных перед интернированием (т. е. доставлением в места содержания) подвергались пыткам или жестокому обращению.

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– Военнослужащие ВС РФ и работники ФСБ пытали их и жестоко обращались с ними, чтобы получить военную информацию, запугать или унизить, либо для мести. Пытки включали избиение, применение электрического тока, в некоторых случаях нанесение огнестрельных или колотых ранений конечностей. Распространенным явлением была имитация смертной казни, – сообщила Богнер.

Миссия ООН зафиксировала случай, когда один из военнопленных скончался от полученных травм спустя несколько часов после пыток.

Матильда Богнер назвала условия содержания под стражей многих украинских военнопленных “шокирующими”. Один из украинцев рассказал представителям ООН, что оккупанты давали еду, “которой хватало только для того, чтобы не умереть”. А доступ к медпомощи часто был недостаточным или его вообще не было.

В частности, зафиксирован случай, когда пятеро украинских военнопленных умерли во время интернирования из-за нехватки медпомощи.

– Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования в пенитенциарных учреждениях шокирует. Более 84% человек испытывали такое поведение. Работники этих учреждений подвергали военнопленных так называемым “приветственным избиениям” по их прибытии. Регулярно избивали, пытали электрическим током во время проверок в камерах или прогулок по территории учреждений, — добавила Богнер.

Она уточнила, что именно представители РФ систематически применяли такую практику, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, Мониторинговая миссия ООН заявила о фиксации казней 25 российских военнопленных.

– Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, совершенными ВСУ. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя. Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование пяти случаев, охватывающих 22 жертвы, у нас нет данных о каких-либо судебных производствах, — заявила Богнер.

По ее словам, почти половина из 229 военнопленных РФ, с которыми общались члены Миссии ООН, рассказывали “о жестоком обращении” с ними. Большинство таких случаев происходило на первых этапах задержания и допроса.

Богнер также отметила, что Украина предоставила беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания российских военнопленных. Россия, со своей стороны, к украинским военнопленным никого не пропустила. Представители ООН провели конфиденциальные интервью с освобожденными из плена украинцами.

Недавно Украину и мир всколыхнуло и возмутило видео, на котором российские оккупанты жестоко расстреляли украинского военного Александра Мациевского после слов Слава Украине.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому.

Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине