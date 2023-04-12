В Раде хотят отменить выплаты военным в размере 30 тыс. грн

В Верховную Раду внесли предложение об отмене решения относительно принятия законопроекта, предусматривающего, в частности, возвращение выплаты 30 тыс. грн для военнослужащих, полицейским и спасателям.

Такое предложение внес народный депутат Владимир Цабаль от фракция Голос.

Соответствующий проект постановления № 8312-П зарегистрирован в парламенте 11 апреля. Его текст на данный момент отсутствует.

В то же время член фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram отметил, что “это именно тот закон, где прошла правка о возврате выплат и ограничении зарплат”.

— Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не вправе подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады, – пояснил парламентарий.

Так, согласно регламенту, если нардепы зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента, председатель Верховной Рады не может подписать закон, пока Рада не отменит такое постановление.

Ранее сообщалось, что 254 народных депутата поддержали правку экс-спикера Рады, внефракционного депутата Дмитрия Разумкова в принятый в целом закон №8312 (об усовершенствовании процедуры принудительного отчуждения имущества во время войны), о возврате выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и ГСЧС.

Одновременно она предполагает введение с апреля 2022 года и до конца военного положения потолка в 10 минимальных зарплат (67 тыс. грн) на денежные выплаты работникам, служебным и должностным лицам бюджетных учреждений и предприятий, на 100% подконтрольных государству. Это ограничение также касается народных депутатов, членов Кабмина, прокуроров, работников Нацбанка и других госорганов, деятельность которых регулируется специальными законами, например, НАБУ.

В то же время, принятая правка вызвала вопросы представителей МВФ.

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