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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Раде хотят отменить выплаты военным в размере 30 тыс. грн

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В Верховную Раду внесли предложение об отмене решения относительно принятия законопроекта, предусматривающего, в частности, возвращение выплаты 30 тыс. грн для военнослужащих, полицейским и спасателям.

Такое предложение внес народный депутат Владимир Цабаль от фракция Голос.

Соответствующий проект постановления № 8312-П зарегистрирован в парламенте 11 апреля. Его текст на данный момент отсутствует.

В то же время член фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram отметил, что “это именно тот закон, где прошла правка о возврате выплат и ограничении зарплат”.

— Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не вправе подписать закон. А это в ближайшие недели не произойдет из-за графика заседания Рады, – пояснил парламентарий.

Так, согласно регламенту, если нардепы зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента, председатель Верховной Рады не может подписать закон, пока Рада не отменит такое постановление.

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Ранее сообщалось, что 254 народных депутата поддержали правку экс-спикера Рады, внефракционного депутата Дмитрия Разумкова в принятый в целом закон №8312 (об усовершенствовании процедуры принудительного отчуждения имущества во время войны), о возврате выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, полицейским и ГСЧС.

Одновременно она предполагает введение с апреля 2022 года и до конца военного положения потолка в 10 минимальных зарплат (67 тыс. грн) на денежные выплаты работникам, служебным и должностным лицам бюджетных учреждений и предприятий, на 100% подконтрольных государству. Это ограничение также касается народных депутатов, членов Кабмина, прокуроров, работников Нацбанка и других госорганов, деятельность которых регулируется специальными законами, например, НАБУ.

В то же время, принятая правка вызвала вопросы представителей МВФ.

Война в Украине, військовослужбовці, Верховна Рада
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