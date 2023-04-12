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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Раді хочуть скасувати виплати військовим у розмірі 30 тис. грн

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

До Верховної Ради внесли пропозицію щодо скасування рішення щодо ухвалення законопроекту, який передбачає, зокрема, повернення виплати 30 тис. грн для військовослужбовців, поліцейським та рятувальникам.

Таку пропозицію вніс народний депутат Володимир Цабаль від фракції Голос.

Відповідний проект постанови №8312-П зареєстрований у парламенті 11 квітня. Його текст зараз відсутній.

У той же час член фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram зазначив, що “це саме той закон, де пройшла правка про повернення виплат та обмеження зарплат”.

– Поки ця постанова не буде розглянута у залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не станеться через графік засідання Ради, – пояснив парламентар.

Так, згідно з регламентом, якщо нардепи зареєстрували проект постанови про відміну рішення парламенту, голова Верховної Ради не може підписати закон, поки Рада не скасує таку постанову.

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Раніше повідомлялося, що 254 народні депутати підтримали виправлення ексспікера Ради, позафракційного депутата Дмитра Разумкова до ухваленого загалом закону №8312 (про вдосконалення процедури примусового відчуження майна під час війни), про повернення виплат у 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським та ДСНС.

Водночас вона передбачає запровадження з квітня 2022 року і до кінця військового стану стелі у 10 мінімальних зарплат (67 тис. грн) на грошові виплати працівникам, службовим та посадовим особам бюджетних установ та підприємств, на 100% підконтрольних державі. Це також стосується народних депутатів, членів Кабміну, прокурорів, працівників Нацбанку та інших держорганів, діяльність яких регулюється спеціальними законами, наприклад, НАБУ.

У той же час, прийняте виправлення викликало питання представників МВФ.

Війна в Україні, військовослужбовці, Верховна Рада
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