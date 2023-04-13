Силы специальных операций (ССО) выследили, а Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар из HIMARS по российской станции помех Р-330Ж Житель.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж Житель уничтожили на Донецком направлении.

На видео можно увидеть, как с помощью аэроразведки наши военные определили координаты вражеской техники, а затем с установки HIMARS нанесли точный удар по цели.

Станция находилась достаточно далеко за линией соприкосновения.

Комплекс Р-330Ж Житель используется для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.

Фото: скриншот с видео

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