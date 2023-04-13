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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Донеччині ударом із HIMARS знищили російську установку Житель

установка Р-330Ж Житель

Сили спеціальних операцій (CCО) вистежили, а Сили оборони України завдали нищівного удару з HIMARS по російській станції перешкод Р-330Ж Житель.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж Житель знищили на Донецькому напрямку.

На відео можна побачити, як за допомогою аеророзвідки наші військові визначили координати ворожої техніки, а згодом з установки HIMARS завдали точного удару по цілі.

Станція розміщувалася досить далеко за лінією зіткнення.

Комплекс Р-330Ж Житель використовується для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.

Фото: скриншот із відео

HIMARS, Війна в Україні
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