Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Донеччині ударом із HIMARS знищили російську установку Житель
Сили спеціальних операцій (CCО) вистежили, а Сили оборони України завдали нищівного удару з HIMARS по російській станції перешкод Р-330Ж Житель.
Про це повідомила пресслужба ССО.
Російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж Житель знищили на Донецькому напрямку.
На відео можна побачити, як за допомогою аеророзвідки наші військові визначили координати ворожої техніки, а згодом з установки HIMARS завдали точного удару по цілі.
Станція розміщувалася досить далеко за лінією зіткнення.
Комплекс Р-330Ж Житель використовується для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот.
Фото: скриншот із відео
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