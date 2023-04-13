Розвідка “приблизно” встановила особи росіян, які стратили бійця ЗСУ – Лубінець

Українська розвідка попередньо встановила особи росіян, які жорстоко вбили українського військового, відрізавши йому голову.

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Радіо Свобода.

Омбудсмен зазначив, що напередодні він розмовляв із розвідниками.

– За їхніми припущеннями, вони приблизно знають хто це зробив, в якій місцевості, та хто безпосередньо в цьому брав участь, зокрема, хто безпосередньо був виконавцем, – сказав він.

Він додав, що більше деталей розкрити не може – наприклад, чи причетні до страти найманці ПВК Вагнера.

11 квітня в мережі з’явилося відео з обезголовленням, ймовірно, українського військового.

На відео, яке триває півтори хвилини, можна побачити, як люди у військовій формі з білими стрічками (знак, який використовують окупанти для ідентифікації своїх військ в Україні) обезголовлюють живу людину, яка має форму з українськими знаками розпізнавання.

Джерело : Радіо Свобода

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