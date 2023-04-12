В соцсетях активно распространяется видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.

Видео начало распространяться вечером 11 апреля.

На видео, которое длится полторы минуты, можно увидеть, как люди с военной формой с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.

Сейчас Факты ICTV не могут подтвердить подлинность ролика и не публикует на него ссылок.

Лица людей на видео закрыты масками. Российский военный, который ведет переговоры по рации, отдает указания второму, чтобы тот “активнее” отрезал голову человеку и говорит “ты что, никогда головы не резал?”.

На записи также можно увидеть, как два человека демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. На форме человека, которого казнят, видно желтую ленту (ее, как правило, в российско-украинской войне используют Вооруженные силы Украины).

На видео можно увидеть ярко зеленую траву и листья, что может свидетельствовать, что видео могло быть записано некоторое время назад.

Реакция

После разглашения информации о видео в соцсетях руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в своих социальных сетях: “За все будет ответ и ответственность”.

Он не уточнил, по поводу чего были написана эта фраза, впрочем, судя по всему, это может быть ответом на появление видео с убийством.

Защитника Азовстали Николай Кущ с позывным Фрост в своем Telegram-канале написал, что “Я думаю, нужные выводы, о том с кем мы воюем и как с таким дерьмом надо поступать, каждый сам способен сделать. Кара настигнет каждого, и даже то, что происходит на видео, для них будет казаться милостью”.

Другие зверства россиян

Напомним, 6 марта в соцсетях появилось видео с расстрелом военнопленного украинца, который сказал в глаза убийцам “Слава Украине”. Как выяснилось впоследствии, погибшим героем оказался Снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

До этого были зафиксированы и другие казни украинских военнопленных, которые россияне сами снимали на камеру. Так, в 2022 году оккупационные войска РФ опубликовали в соцсетях видео, где канцелярским ножом отрезают гениталии, а затем убивают украинского военнопленного.

Перед полномасштабным вторжением в Украину российские военные также стали известны своими зверствами, подавляющее большинство которых они самостоятельно публиковали в Сирии. Там российские военные, в частности наемники из ЧВК Вагнера, снимали, как отрезают сирийцам головы и конечности.

Фото: ГУР

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