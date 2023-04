Высокий представитель Европейского Союза по политике дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на видео с казнью украинского воина.

Обезглавливание украинского военнопленного Боррель называет гнусным нарушением Женевских конвенций.

— Глубоко поражен агрессивным видео обезглавливания украинского военнопленного. Это гнусное нарушение Женевских конвенций. Мы будем с Украиной, сколько потребуется, — написал Боррель в Twitter.

Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account.

We will stand with Ukraine for as long as it takes!#accountability

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023