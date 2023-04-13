Высокий представитель Европейского Союза по политике дипломатии Жозеп Боррель отреагировал на видео с казнью украинского воина.

Обезглавливание украинского военнопленного Боррель называет гнусным нарушением Женевских конвенций.

— Глубоко поражен агрессивным видео обезглавливания украинского военнопленного. Это гнусное нарушение Женевских конвенций. Мы будем с Украиной, сколько потребуется, — написал Боррель в Twitter.

Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account. We will stand with Ukraine for as long as it takes!#accountability — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023

Ранее Постоянное представительство Украины при ООН заявило, что председательство России в Совете безопасности ООН и видео с жестокой казнью военнопленного является цинизмом и снижает авторитет Совбеза.

Видео, на котором оккупанты казнили украинского военного появилось в сети вечером 11 апреля.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту с требованием, чтобы россияне понесли ответственность за эту казнь.

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