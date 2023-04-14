Россия получает больше всего выгоды от масштабной утечки правительственных документов США, которые в последние дни появляются в заголовках новостей.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР), генерал-майор Кирилл Буданов в эфире телеканала ABC News.

По его словам, информационная война такого рода не является чем-то новым.

— Россия является единственным бенефициаром этого, — сказал Буданов.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил в четверг, что агент ФБР арестовал военнослужащего Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, в связи с расследованием утечки документов.

21-летний Джек Тейшейра был взят под стражу в связи с расследованием “вероятного санкционированного изъятия, хранения и передачи секретной информации по вопросам национальной обороны”, — заявил Гарланд.

Буданов подтвердил, что говорил со своими американскими коллегами вскоре после того, как стало известно об утечке.

— У нас есть связь с соответствующими службами США, — добавил он, — и буквально с первых часов мы начали это обсуждать.

Глава украинской разведки настаивает на том, что не существует “никакого риска”, что это дело повредит отношениям между Украиной и Соединенными Штатами. Зато он преуменьшил вероятное влияние шокирующих разоблачений на поле боя, поскольку Украина переживает второй год российского вторжения.

— Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы не будет — еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции, — сказал он.

Буданов рассказал о способности украинских военных достичь успеха в будущем и долгожданном контрнаступлении против российских сил, несмотря на то, что американские официальные лица в частных разговорах предполагали, что любые будущие успехи, скорее всего, будут скромнее, чем прошлогодняя молниеносная операция, которая вернула огромные участки территории под контроль украинского правительства.

— Какими будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшем будущем все это увидят и почувствуют, — сказал он.

Вместе с тем, Буданов признал, что “успех этой наступательной операции крайне необходим” не только украинцам, но и союзникам Украины, которые поставляют им средства, оружие и боеприпасы.

Хотя руководитель ГУР отметил, что “налогоплательщики” стран, которые поддерживают оборону Украины, такие как США, ожидают увидеть результаты, Буданову все же не известно о каких-либо требованиях, выдвинутых западными союзниками, или о том, что дальнейшая поддержка будет зависеть от успеха на поле боя.

— Без побед рано или поздно встанет вопрос, стоит ли продолжать поддерживать Украину, — сказал он в интервью ABC News.

В интервью Буданов пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял нескрываемые ядерные угрозы президента России Владимира Путина и неудачное “зимнее наступление”, которое закончилось минимальными достижениями и большими потерями.

Изучая карту России, Буданов предсказал существенные изменения в соседней стране, которые, по его мнению, сыграют свою роль в завершении войны Путина в пользу Украины.

— Границы могут быть изменены. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас наступил момент, когда эта страна развалится, — сказал он.

Ранее руководитель ГУР МО говорил, что этой весной состоится решающая и последняя битва войны, поскольку у России закончатся “инструменты” для достижения своих военных целей.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.