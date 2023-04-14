Карта боевых действий на 14.04.2023 – ситуация на фронте
Украинские военные в течение суток отбили 49 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Самые ожесточенные бои по состоянию на 14 апреля идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 14.04.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ТРО Медіа
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина