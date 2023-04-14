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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 14.04.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті

Украинские военные в течение суток отбили 49 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои по состоянию на 14 апреля идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 14.04.2023

Карта бойових дій 13 квітня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ТРО Медіа

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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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