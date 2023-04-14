Карта бойових дій на 14.04.2023 – ситуація на фронті
Українські військові протягом доби відбили 49 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Найбільш запеклі бої станом на 14 квітня точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 14.04.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ТРО Медіа
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна