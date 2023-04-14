Минус склад боеприпасов, РЛС и станция РЭБ – Генштаб о точных ударах ВСУ
Украинские защитники накануне нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.
О результатах работы авиации Сил обороны, а также подразделений ракетных войск и артиллерии утром 14 апреля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Так, известно, что украинские пилоты 13 апреля нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.
Ракетчики и артиллеристы поразили:
- три пункта управления,
- три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага,
- склад боеприпасов,
- радиолокационную станцию,
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина