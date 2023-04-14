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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус склад боеприпасов, РЛС и станция РЭБ – Генштаб о точных ударах ВСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне нанесли ряд точных ударов по позициям российских оккупантов.

О результатах работы авиации Сил обороны, а также подразделений ракетных войск и артиллерии утром 14 апреля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, известно, что украинские пилоты 13 апреля нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Ракетчики и артиллеристы поразили:

  • три пункта управления,
  • три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага,
  • склад боеприпасов,
  • радиолокационную станцию,
  • станцию радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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