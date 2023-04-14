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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус склад боєприпасів, РЛС та станція РЕБ – Генштаб про влучні удари ЗСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники напередодні завдали низки влучних ударів по позиціях російських окупантів.

Про результати роботи авіації Сил оборони, а також підрозділів ракетних військ та артилерії вранці 14 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, відомо, що українські пілоти 13 квітня завдали три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Ракетники та артилеристи уразили:

  • три пункти управління,
  • три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога,
  • склад боєприпасів,
  • радіолокаційну станцію,
  • станцію радіоелектронної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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