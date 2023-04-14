Мінус склад боєприпасів, РЛС та станція РЕБ – Генштаб про влучні удари ЗСУ
Українські захисники напередодні завдали низки влучних ударів по позиціях російських окупантів.
Про результати роботи авіації Сил оборони, а також підрозділів ракетних військ та артилерії вранці 14 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, відомо, що українські пілоти 13 квітня завдали три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.
Ракетники та артилеристи уразили:
- три пункти управління,
- три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога,
- склад боєприпасів,
- радіолокаційну станцію,
- станцію радіоелектронної боротьби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна