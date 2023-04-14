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Татьяна Забожко, редактор ленты

Недоброе утро для оккупантов: в Мелитополе произошел сверхмощный взрыв возле депо

Недоброе утро для оккупантов: в Мелитополе произошел сверхмощный взрыв возле депо
Фото: Depositphotos

Утром 14 апреля вблизи железнодорожного депо в пока захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел настолько мощный взрыв, что его слышали не только жители города, но и сел поблизости.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил мэр Иван Федоров.

– Утро для врага началось совсем не хорошо, – прокомментировал “бавовну” в Мелитополе мэр города.

Детали Иван Федоров пообещал сообщить чуть позже.

Между тем, уточнил, что взрыв произошел именно в том месте, где враг концентрирует свою технику, боеприпасы и разместил ремонтную базу.

Эта вражеская база, напоминает мэр Мелитополя, уже “страдала”, но еще полностью не разрушена.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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