Недоброе утро для оккупантов: в Мелитополе произошел сверхмощный взрыв возле депо
Утром 14 апреля вблизи железнодорожного депо в пока захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел настолько мощный взрыв, что его слышали не только жители города, но и сел поблизости.
Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил мэр Иван Федоров.
– Утро для врага началось совсем не хорошо, – прокомментировал “бавовну” в Мелитополе мэр города.
Детали Иван Федоров пообещал сообщить чуть позже.
Между тем, уточнил, что взрыв произошел именно в том месте, где враг концентрирует свою технику, боеприпасы и разместил ремонтную базу.
Эта вражеская база, напоминает мэр Мелитополя, уже “страдала”, но еще полностью не разрушена.
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