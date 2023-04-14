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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Недобрий ранок для окупантів: у Мелітополі стався надпотужний вибух біля депо

Недобрий ранок для окупантів: у Мелітополі стався надпотужний вибух біля депо
Фото: Depositphotos

Уранці 14 квітня поблизу залізничного депо в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав настільки потужний вибух, що його чули не лише жителі міста, а й навколишніх сіл.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив міський голова Іван Федоров.

– Ранок для ворога розпочався зовсім не добре, – прокоментував “бавовну” в Мелітополі мер міста.

Деталі Іван Федоров пообіцяв повідомити трохи згодом.

Тим часом уточнив, що вибух стався саме в тому місці, де ворог концентрує свою техніку, боєприпаси та розмістив ремонтну базу.

Ця ворожа база, нагадує мер Мелітополя, вже “страждала”, але ще вщент не зруйнована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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