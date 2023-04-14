Недобрий ранок для окупантів: у Мелітополі стався надпотужний вибух біля депо

Уранці 14 квітня поблизу залізничного депо в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав настільки потужний вибух, що його чули не лише жителі міста, а й навколишніх сіл.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив міський голова Іван Федоров.

– Ранок для ворога розпочався зовсім не добре, – прокоментував “бавовну” в Мелітополі мер міста.

Деталі Іван Федоров пообіцяв повідомити трохи згодом.

Тим часом уточнив, що вибух стався саме в тому місці, де ворог концентрує свою техніку, боєприпаси та розмістив ремонтну базу.

Ця ворожа база, нагадує мер Мелітополя, вже “страждала”, але ще вщент не зруйнована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.