Недобрий ранок для окупантів: у Мелітополі стався надпотужний вибух біля депо
Уранці 14 квітня поблизу залізничного депо в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав настільки потужний вибух, що його чули не лише жителі міста, а й навколишніх сіл.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив міський голова Іван Федоров.
– Ранок для ворога розпочався зовсім не добре, – прокоментував “бавовну” в Мелітополі мер міста.
Деталі Іван Федоров пообіцяв повідомити трохи згодом.
Тим часом уточнив, що вибух стався саме в тому місці, де ворог концентрує свою техніку, боєприпаси та розмістив ремонтну базу.
Ця ворожа база, нагадує мер Мелітополя, вже “страждала”, але ще вщент не зруйнована.
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