В Запорожье почти одновременно с сиренами прогремел взрыв
Ночью 14 апреля в Запорожье раздался взрыв.
Местные жители услышали громкий звук почти одновременно с сиренами.
О воздушной тревоге в городе и области объявили в 01:19.
А взрыв прогремел уже через две минуты.
Разрешили покинуть укрытия людям спустя полчаса.
Официальных комментариев о ситуации в Запорожье ночью 14 апреля пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 415-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина