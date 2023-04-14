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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Запорожье почти одновременно с сиренами прогремел взрыв

Вибух

Ночью 14 апреля в Запорожье раздался взрыв.

Местные жители услышали громкий звук почти одновременно с сиренами.

О воздушной тревоге в городе и области объявили в 01:19.

А взрыв прогремел уже через две минуты.

Разрешили покинуть укрытия людям спустя полчаса.

Официальных комментариев о ситуации в Запорожье ночью 14 апреля пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 415-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Російська агресія, РФ
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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