У Запоріжжі майже одночасно з сиренами прогримів вибух

Уночі 14 квітня в Запоріжжі пролунав вибух.

Місцеві жителі почули гучний звук майже одночасно з сиренами.

Про повітряну тривогу в місті та області оголосили о 01:19.

А вибух прогримів уже за дві хвилини.

Дозволили залишити укриття людям за пів години.

Офіційних коментарів про ситуацію в Запоріжжі вночі 14 квітня поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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