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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Запоріжжі майже одночасно з сиренами прогримів вибух

Вибух

Уночі 14 квітня в Запоріжжі пролунав вибух.

Місцеві жителі почули гучний звук майже одночасно з сиренами.

Про повітряну тривогу в місті та області оголосили о 01:19.

А вибух прогримів уже за дві хвилини.

Дозволили залишити укриття людям за пів години.

Офіційних коментарів про ситуацію в Запоріжжі вночі 14 квітня поки що не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Російська агресія, РФ
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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