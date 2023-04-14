У Запоріжжі майже одночасно з сиренами прогримів вибух
Уночі 14 квітня в Запоріжжі пролунав вибух.
Місцеві жителі почули гучний звук майже одночасно з сиренами.
Про повітряну тривогу в місті та області оголосили о 01:19.
А вибух прогримів уже за дві хвилини.
Дозволили залишити укриття людям за пів години.
Офіційних коментарів про ситуацію в Запоріжжі вночі 14 квітня поки що не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна