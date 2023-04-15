В Воздушных силах рассказали, когда американские Patriot появятся в Украине
Как только Украина получит американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, это будет сразу всем известно.
Об этом в эфире Говорить великий Львів заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
На вопрос ведущего, когда системы Patriot появятся в Украине и начнут работать.
— Я думаю, это уже будет после Пасхи, — в шутку сказал спикер.
Юрий Игнат отказался конкретизировать, когда именно системы ЗРК приедут в Украину — то ли весной, то ли уже летом. Сейчас этого никто не может сказать.
— Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете, — добавил представитель Воздушных сил.
Ранее сообщалось, что Франция и Италия могут передать Украине зенитный ракетный комплекс SAMP-T позже, чем изначально планировалось.
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