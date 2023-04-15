Как только Украина получит американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot, это будет сразу всем известно.

Об этом в эфире Говорить великий Львів заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На вопрос ведущего, когда системы Patriot появятся в Украине и начнут работать.

— Я думаю, это уже будет после Пасхи, — в шутку сказал спикер.

Юрий Игнат отказался конкретизировать, когда именно системы ЗРК приедут в Украину — то ли весной, то ли уже летом. Сейчас этого никто не может сказать.

— Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете, — добавил представитель Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия могут передать Украине зенитный ракетный комплекс SAMP-T позже, чем изначально планировалось.

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