Франция и Италия могут передать Украине зенитный ракетный комплекс SAMP-T позже, чем изначально планировалось.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на “утечку” секретных документов военной разведки США.

Ссылаясь на эти документы, издание информирует, что 22 февраля Франция поставила Италию в известность, что система ПВО будет готова для Украины не ранее июня этого года.

– На одной из просочившихся страниц сообщается, что 22 февраля Франция сообщила Италии, что совместная ракетная система для Украины не будет готова до июня, — говорится в публикации.

Издание уточняет, что это “самый конец графика”, который Министерство обороны Италии определило в феврале. Тогда официальные лица заявляли, что система ПВО SAMP-T будет доставлена в Украину “весной 2023 года”.

Как известно, SAMP-T является наземной системой, предназначенной для защиты территории от воздушных угроз (таких как самолеты или ракеты). Это единственная европейская оборонительная система, способная сбивать баллистические ракеты. Зенитный ракетный комплекс разработал европейский консорциум Eurosam, созданный французскими и итальянскими компаниями.

В середине марта 20 украинских военнослужащих завершили обучение на системах противовоздушной обороны SAMP/T. Тренировки проходили в Италии.

Позже министр обороны Франции Себастьян Лекорню заверил, что комплекс SAMP-T Украина получит в ближайшее время.

Фото: Минобороны Франции

Источник : Politico

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