Япония выделяет Украине грант на $400 млн: куда направят средства
Япония выделит Украине $400 млн на восстановление критической инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины (Мининфраструктуры).
Соответствующее грантовое соглашение подписали вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель гендиректора Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хидея Кобаяся.
Это агентство является всемирно известной японской правительственной организацией. Оно занимается предоставлением технической, грантовой помощи и льготных кредитов.
Соглашение о выделении гранта от японского правительства было согласовано в конце марта.
Сумму в $400 млн направят на обеспечение ключевых потребностей украинцев и восстановление критической инфраструктуры. Речь идет о финансировании следующих направлений:
- оборудование для гуманитарного разминирования Украины;
- транспортное обслуживание;
- обслуживание в сфере энергетики;
- управление отходами в результате разрушений;
- водоснабжение;
- медицинское оборудование;
- оборудование, которое обеспечит предоставление услуг в сфере образования;
- аграрный сектор;
- сектор общественного вещания;
- сектор коммунальных услуг (на уровне местных органов власти).
Правительство Японии также предоставит $70 млн грантовой поддержки на восстановление нашей страны через механизм Программы развития ООН.
В целом, с начала года Украина и Япония достигли договоренности о выделении на восстановление более $600 млн.
Источник: Минвосстановления
Фото: Миновосстановления
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко