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Україна
Юлия Соколова, редактор ленты

Япония выделяет Украине грант на $400 млн: куда направят средства

Японія надасть Україні кошти на відновлення

Япония выделит Украине $400 млн на восстановление критической инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины (Мининфраструктуры).

Соответствующее грантовое соглашение подписали вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель гендиректора Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хидея Кобаяся.

Это агентство является всемирно известной японской правительственной организацией. Оно занимается предоставлением технической, грантовой помощи и льготных кредитов.

Соглашение о выделении гранта от японского правительства было согласовано в конце марта.

Сумму в $400 млн направят на обеспечение ключевых потребностей украинцев и восстановление критической инфраструктуры. Речь идет о финансировании следующих направлений:

  • оборудование для гуманитарного разминирования Украины;
  • транспортное обслуживание;
  • обслуживание в сфере энергетики;
  • управление отходами в результате разрушений;
  • водоснабжение;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование, которое обеспечит предоставление услуг в сфере образования;
  • аграрный сектор;
  • сектор общественного вещания;
  • сектор коммунальных услуг (на уровне местных органов власти).

Правительство Японии также предоставит $70 млн грантовой поддержки на восстановление нашей страны через механизм Программы развития ООН.

В целом, с начала года Украина и Япония достигли договоренности о выделении на восстановление более $600 млн.

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прапор Японії

Источник: Минвосстановления

Фото: Миновосстановления

Александр Кубраков, Финансирование, Япония
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