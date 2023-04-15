Япония выделит Украине $400 млн на восстановление критической инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины (Мининфраструктуры).

Соответствующее грантовое соглашение подписали вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель гендиректора Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Хидея Кобаяся.

Это агентство является всемирно известной японской правительственной организацией. Оно занимается предоставлением технической, грантовой помощи и льготных кредитов.

Соглашение о выделении гранта от японского правительства было согласовано в конце марта.

Сумму в $400 млн направят на обеспечение ключевых потребностей украинцев и восстановление критической инфраструктуры. Речь идет о финансировании следующих направлений:

оборудование для гуманитарного разминирования Украины;

транспортное обслуживание;

обслуживание в сфере энергетики;

управление отходами в результате разрушений;

водоснабжение;

медицинское оборудование;

оборудование, которое обеспечит предоставление услуг в сфере образования;

аграрный сектор;

сектор общественного вещания;

сектор коммунальных услуг (на уровне местных органов власти).

Правительство Японии также предоставит $70 млн грантовой поддержки на восстановление нашей страны через механизм Программы развития ООН.

В целом, с начала года Украина и Япония достигли договоренности о выделении на восстановление более $600 млн.

Источник: Минвосстановления

Фото: Миновосстановления

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.