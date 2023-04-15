Японія виділяє Україні грант на $400 млн: куди спрямують кошти
Японія виділить Україні $400 млн на відновлення критичної інфраструктури та інші гуманітарні потреби.
Про це поінформували в пресслужбі Міністерства відновлення України (Мінінфраструктури).
Відповідну грантову угоду підписали віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков та старший заступник гендиректора Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Хідея Кобаясі.
Це агентство є всесвітньо відомою японською урядовою організацією. Воно займається наданням технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів.
Угода про виділення гранту від японського уряду була погоджена наприкінці березня.
Суму в $400 млн спрямують на забезпечення ключових потреб українців та відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про фінансування таких напрямків:
- обладнання для гуманітарного розмінування України;
- транспортне обслуговування;
- обслуговування в сфері енергетики;
- управління відходами внаслідок руйнувань;
- водопостачання;
- медичне обладнання;
- обладнання, яке забезпечить надання послуг у сфері освіти;
- аграрний сектор;
- сектор суспільного мовлення;
- сектор комунальних послуг (на рівні місцевих органів влади).
Уряд Японії також надасть $70 млн грантової підтримки на відновлення нашої країни через механізм Програми розвитку ООН.
Загалом від початку року Україна та Японія досягнули домовленості про виділення на відновлення понад $600 млн.
Джерело: Мінвідновлення
Фото: Мінвідновлення
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