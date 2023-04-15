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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Японія виділяє Україні грант на $400 млн: куди спрямують кошти

Японія надасть Україні кошти на відновлення

Японія виділить Україні $400 млн на відновлення критичної інфраструктури та інші гуманітарні потреби.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства відновлення України (Мінінфраструктури).

Відповідну грантову угоду підписали віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков та старший заступник гендиректора Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Хідея Кобаясі.

Це агентство є всесвітньо відомою японською урядовою організацією. Воно займається наданням технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів.

Угода про виділення гранту від японського уряду була погоджена наприкінці березня.

Суму в $400 млн спрямують на забезпечення ключових потреб українців та відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про фінансування таких напрямків:

  • обладнання для гуманітарного розмінування України;
  • транспортне обслуговування;
  • обслуговування в сфері енергетики;
  • управління відходами внаслідок руйнувань;
  • водопостачання;
  • медичне обладнання;
  • обладнання, яке забезпечить надання послуг у сфері освіти;
  • аграрний сектор;
  • сектор суспільного мовлення;
  • сектор комунальних послуг (на рівні місцевих органів влади).

Уряд Японії також надасть $70 млн грантової підтримки на відновлення нашої країни через механізм Програми розвитку ООН.

Загалом від початку року Україна та Японія досягнули домовленості про виділення на відновлення понад $600 млн.

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прапор Японії

Джерело: Мінвідновлення

Фото: Мінвідновлення

Олександр Кубраков, Фінансування, Японія
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