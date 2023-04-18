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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 18.04.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники отбили более 70 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Захватчики активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Карта боевых действий в Украине на 18.04.2023

Карта бойових дій 17 квітня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 419-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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