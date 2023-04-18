Карта бойових дій на 18.04.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби українські захисники відбили понад 70 атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Загарбники активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Карта бойових дій в Україні на 18.04.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко