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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 18.04.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники відбили понад 70 атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Загарбники активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Карта бойових дій в Україні на 18.04.2023

Карта бойових дій 17 квітня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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