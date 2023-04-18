Карта бойових дій на 18.04.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби українські захисники відбили понад 70 атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Загарбники активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Карта бойових дій в Україні на 18.04.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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