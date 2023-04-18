Российские захватчики могут на 2 мая готовить ракетный удар по Одессе.

Об этом во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, последние несколько дней в Черном море бушевал мощный шторм — 4-5 баллов. Это является одной из причин, почему в Одессе в последнее время не было слышно воздушных тревог.

Еще одной причиной является нехватка ракет в России.

Однако нельзя исключать, что оккупанты готовят отсроченный ракетный удар.

— Отсроченный ракетный удар, типа шокового воздействия… Мы помним, что для Одессы являются знаковыми датами 2 мая и 9 мая… И это даты, к которым враг может подготовиться тщательно, — отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты готовятся к очередному “жесту доброй воли” на левобережье Херсонской области.

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