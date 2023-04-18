Російські загарбники можуть на 2 травня готувати ракетний удар по Одесі.

Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, останні кілька днів у Чорному морі вирував потужний шторм – 4-5 балів. Це є однією з причин, чому в Одесі останнім часом не було чути повітряних тривог.

Ще однією причиною є брак ракет у Росії.

Проте не можна виключати, що окупанти готують відтермінований ракетний удар.

– Відтермінований ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно, – наголосила речниця Сил оборони півдня.

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