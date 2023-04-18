РФ може готувати ракетний удар по Одесі: Гуменюк назвала приблизні дати
Російські загарбники можуть на 2 травня готувати ракетний удар по Одесі.
Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, останні кілька днів у Чорному морі вирував потужний шторм – 4-5 балів. Це є однією з причин, чому в Одесі останнім часом не було чути повітряних тривог.
Ще однією причиною є брак ракет у Росії.
Проте не можна виключати, що окупанти готують відтермінований ракетний удар.
– Відтермінований ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно, – наголосила речниця Сил оборони півдня.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко