Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ може готувати ракетний удар по Одесі: Гуменюк назвала приблизні дати

Одеса
Фото: Pixabay

Російські загарбники можуть на 2 травня готувати ракетний удар по Одесі.

Про це під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, останні кілька днів у Чорному морі вирував потужний шторм – 4-5 балів. Це є однією з причин, чому в Одесі останнім часом не було чути повітряних тривог.

Ще однією причиною є брак ракет у Росії.

Проте не можна виключати, що окупанти готують відтермінований ракетний удар.

– Відтермінований ракетний удар, типу шокового впливу… Ми пам’ятаємо, що для Одеси є знаковими датами 2 травня та 9 травня… І це дати, до яких ворог може підготуватися ретельно, – наголосила речниця Сил оборони півдня.

2 травня в Одесі, Одеса, Ракетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Слов’янськ знову зазнав ракетного удару: пошкоджено багато будинків, але без жертв
Обстріли Слов’янська 18 квітня
Через брак ракет РФ почала застосовувати перепрофільовані С-300 – Гуменюк
Обстріл церкви в Комишувасі 16 квітня 2023
Ракетна небезпека висока: у Чорному морі 11 кораблів РФ, з них 2 з Калібрами
запуск ракет з корабля
Ігнат пояснив, як науковці та інженери допомагають протидіяти бомбам та ракетам РФ
Юрій Ігнат
Робитимемо все, щоб РФ не завадила відсвяткувати Великдень – Наєв
ракетні удари ракета
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь