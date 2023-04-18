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Україна
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Стартует уже в 2023 году: Шмыгаль рассказал о плане восстановления Украины

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Восстановление Украины начнется уже в 2023 году. Об этом во время заседания правительства 18 апреля сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас для соответствующих проектов Украина нуждается в более $14 млрд.

Он сообщил, что во время поездки в США был подписан меморандум с DFC и USAID по поддержке привлечения инвестиций в Украину для воплощения приоритетных проектов восстановления и развития.

— Одна из ключевых тем обсуждения во время этого визита — План восстановления Украины. Такое восстановление начинается уже в этом году, и нам нужно мобилизовать $14,1 млрд для соответствующих проектов, — сказал он.

Шмыгаль добавил, что во время поездки в США было получено подтверждение от министра финансов США Джанет Йеллен о выделении $1,5 млрд на быстрое восстановление и $800 млн на энергетику.

Он также проинформировал о договоренности со Всемирным банком активизировать совместные тематические программы для восстановления Украины уже сейчас.

В сфере энергетики речь идет о проекте Re-Power на $500 млн. На прошлой неделе в Вашингтоне было подписано соглашение на первые $200 млн для восстановления нашей энергетики и систем теплоснабжения в городах Украины.

В сфере транспортной инфраструктуры — это проект RELINC с бюджетом $585 млн. В сфере здравоохранения и восстановления больниц — проект Heal Ukraine (общий объем программы $368 млн).

Шмыгаль добавил, что с группой Всемирного банка была достигнута договоренность о Специальной программе для реагирования на вызовы и для восстановления Украины. Благодаря этой программе Украина сможет привлечь от МБРР до $6 млрд дополнительного финансирования. Эти средства пойдут на восстановление объектов критической, социальной и транспортной инфраструктуры.

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джанет єллен

Источник: Кабмин
Война в Украине, Денис Шмыгаль, Кабмин
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