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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Стартує вже у 2023 році: Шмигаль розповів про план відновлення України

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Відновлення України розпочнеться вже у 2023 році. Про це під час засідання уряду 18 квітня сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, нині для відповідних проєктів Україна потребує понад $14 млрд.

Він повідомив, що під час поїздки до США було підписано меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій до України для втілення пріоритетних проєктів відновлення та розвитку.

— Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту — План відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати $14,1 млрд для відповідних проєктів, – сказав він.

Шмигаль додав, що під час поїздки до США було отримано підтвердження від міністра фінансів США Джанет Єллен про виділення $1,5 млрд на швидке відновлення та $800 млн на енергетику.

Він також проінформував про домовленість зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови України вже зараз.

У сфері енергетики йдеться про проєкт Re-Power на $500 млн. Минулого тижня у Вашингтоні було підписано угоду на перші $200 млн для відновлення нашої енергетики та систем теплопостачання в містах України.

У сфері транспортної інфраструктури — це проєкт RELINC з бюджетом $585 млн. У сфері охорони здоров’я та відновлення лікарень — проєкт Heal Ukraine (загальний обсяг програми $368 млн).

Шмигаль додав, що з групою Світового банку було домовлено про Спеціальну програму для реагування на виклики та для відновлення України. Завдяки цій програмі Україна зможе залучити від МБРР до $6 млрд додаткового фінансування. Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.

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джанет єллен

Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Денис Шмигаль, Кабмін
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