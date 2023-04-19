В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 60 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Карта боевых действий в Украине на 19.04.2023

Потери РФ на 19 апреля 2023

личного состава – около 183 750 (+620),

танков ‒ 3 665 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 7 110 (+12),

артиллерийских систем – 2 819 (+9),

реактивных систем залпового огня – 538,

средств противовоздушной обороны ‒ 285,

самолетов – 308,

вертолетов – 293,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),

крылатых ракет ‒ 911,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16),

специальной техники – 330.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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