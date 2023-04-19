Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 19.04.2023 – ситуация на фронте
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 60 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.
Карта боевых действий в Украине на 19.04.2023
Потери РФ на 19 апреля 2023
- личного состава – около 183 750 (+620),
- танков ‒ 3 665 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 7 110 (+12),
- артиллерийских систем – 2 819 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 538,
- средств противовоздушной обороны ‒ 285,
- самолетов – 308,
- вертолетов – 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16),
- специальной техники – 330.
Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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