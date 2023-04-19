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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 19.04.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 60 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Карта боевых действий в Украине на 19.04.2023

Карта бойових дій 18 квітня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 19 апреля 2023

  • личного состава – около 183 750 (+620),
  • танков ‒ 3 665 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 110 (+12),
  • артиллерийских систем – 2 819 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 538,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 285,
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 376 (+23),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 692 (+16),
  • специальной техники – 330.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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