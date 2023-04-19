Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 19.04.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Найбільш запеклі бої точаться за Бахмут та Мар’їнку.
Карта бойових дій в Україні на 19.04.2023
Втрати РФ на 19 квітня 2023
- особового складу ‒ близько 183 750 (+620),
- танків ‒ 3 665 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12),
- артилерійських систем – 2 819 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 538,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 285,
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 293,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 376 (+23),
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16),
- спеціальної техніки – 330.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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