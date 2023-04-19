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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Мечта визуализирована: Резников подтвердил передачу Украине систем Patriot

ЗРК Patriot
Фото: Depositphotos

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию Минобороны Германии о передаче Киеву ЗРК Patriot.

– Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot, – написал в Twitter глава оборонного ведомства.

По словам Алексея Резникова, украинские силы ПВО максимально быстро освоили эти системы.

Министр обороны Украины отмечает: то, что Украина получила ЗРК Patriot, доказывает, что все невозможное возможно.

– А вы умеете визуализировать мечту? Надо рассказать об этом миру и дать этому жизнь! – радуется Алексей Резников.

Глава украинского оборонного ведомства добавляет: впервые заявил партнерам о том, что Украине нужны эти системы, во время своего визита в США в статусе исполняющего обязанности заместителя главы правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий еще в августе 2021 года.

– Тогда я впервые сказал нашим партнерам: Нам нужны “Патриоты”. Свобода и независимость нашей страны в опасности. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно, – отмечает Алексей Резников.

Напомним, что накануне в правительстве Германии сообщили, что Украина получила новый пакет военной помощи, в частности зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды к нему.

Утром спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини сообщал, что американскую систему ПВО MIM-104 Patriot еще ждут в Украине.

По его словам, чем быстрее эти системы станут на боевое дежурство, тем лучше, ведь комплекс дальнобойный (работает на расстояние до 150 км) и может сбивать баллистические цели, например, ракеты Искандер-М.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Німеччина, Алексей Резников, Російська агресія, РФ
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