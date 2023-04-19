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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мрію візуалізовано: Резніков підтвердив передання Україні систем Patriot

ЗРК Patriot
Фото: Depositphotos

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив інформацію Міноборони Німеччини про передання Києву ЗРК Patriot.

– Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи протиповітряної оборони Patriot, – написав у Twitter очільник оборонного відомства.

За словами Олексія Резнікова, українські сили ППО максимально швидко освоїли ці системи.

Міністр оборони України наголошує: те, що Україна отримала ЗРК Patriot доводить, що все неможливе – можливе.

– А ви вмієте візуалізувати мрію? Треба розповісти про це світові і дати цьому життя! – тішиться Олексій Резніков.

Очільник українського оборонного відомства додає: уперше заявив партнерам про те, що Україні потрібні ці системи під час свого візиту до США в статусі виконувача обов’язків заступника голови уряду з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ще в серпні 2023 року.

– Тоді я вперше сказав нашим партнерам: Нам потрібні “Патріоти”. Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливо, – наголошує Олексій Резніков.

Нагадаємо, що напередодні в уряді Німеччини повідомили, що Україна отримала новий пакет військової допомоги, зокрема зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Уранці речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини повідомляв, що на американську систему ППО MIM-104 Patriot ще чекають в Україні.

За його словами, що швидше ці системи стануть на бойове чергування, то краще, адже комплекс далекобійний (працює на відстань до 150 км) і може збивати балістичні цілі, наприклад, ракети Іскандер-М.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Німеччина, Олексій Резніков, Російська агресія, РФ
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