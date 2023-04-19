Черноморское зерновое соглашение — что это и какие страны получают больше всего зерна

Китай и Испания получили больше всего аграрной продукции в рамках Черноморской зерновой сделки.

Об этом пишет британский телеканал Sky News.

Телеканал решил проанализировать Черноморское зерновое соглашение после того, как появились сообщения о намерении России обсудить с генсеком ООН сделку по зерну в Черном море.

Когда соглашение было подписано, оно позволило возобновить безопасный экспорт зерна из портов Черного моря после того, как они были заблокированы войсками президента России Владимира Путина после его полномасштабного вторжения в Украину.

Соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции и подписано на церемонии в Стамбуле 22 июля прошлого года.

С тех пор оно дважды продлевалось — один раз на 120 дней в ноябре, а второй раз в марте, хотя в этот раз только на половину запланированного срока.

Почему это было необходимо?

Блокада, организованная Черноморским флотом России после вторжения в Украину, перекрыла поставки на рынки всего мира и привела к резкому росту цен на зерно.

— Многие люди в беднейших регионах мира зависят от поставок продовольствия из Черного моря, и было опасение, что растущие цены подпитывают голодный кризис. Хотя разблокирование морского экспортного пути помогло решить проблему глобального кризиса продовольственной безопасности и снизить цены на зерно, все еще существуют значительные задолженности по экспорту, — пишет телеканал.

Что уже было экспортировано?

Более 28,3 млн тонн зерна и других продуктов было отгружено в рамках Черноморского зернового соглашения.

Половина экспорта приходится на кукурузу, за ней следует пшеница.

Куда отправляется экспорт?

Из трех ключевых украинских портов на Черном море — Одессы, Черноморска и Южного — корабли “перевезли огромные объемы экспорта зерна” на мировые рынки.

По данным ООН, это пять основных направлений по объему экспорта:

Китай получил 6,5 млн тонн, Испания — 4,9 млн тонн, Турция — 3 млн тонн, Италия — 2 млн тонн и Нидерланды — 1,7 млн тонн.

А эта карта показывает движение судов из Украины в остальной мир:

Что происходит сейчас?

Срок действия соглашения, которое продлевается уже в третий раз, истекает 18 мая.

Россия потребовала устранить препятствия для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, если будет рассматриваться вопрос о дальнейшем продлении.

Но сегодня Кремль заявил, что перспективы сделки “не очень хорошие”. Киев неоднократно заявлял, что выполняет свою часть соглашения.

Что было экспортировано на сегодняшний день?

В рамках черноморской зерновой сделки было отгружено более 27,7 млн тонн зерна и других продуктов.

Половина экспорта приходится на кукурузу, за ней следует пшеница.

Фото: Andriy Yermak, ООН

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