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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Що таке Чорноморська зернова угода та які країни отримують із неї найбільше

Що таке Чорноморська зернова угода та які країни отримують із неї найбільше

Китай та Іспанія отримали найбільше аграрної продукції в рамках Чорноморської зернової угоди.

Про це пише британський телеканал Sky News.

Телеканал вирішив проаналізувати Чорноморську зернову угоду після того, як з’явилися повідомлення про намір Росії обговорити з генсеком ООН угоду щодо зерна в Чорному морі.

Коли угоду було підписано, вона дала змогу відновити безпечний експорт зерна з портів Чорного моря після того, як їх було заблоковано військами президента Росії Володимира Путіна після його повномасштабного вторгнення в Україну.

Угоду було укладено за посередництва ООН і Туреччини та підписано на церемонії в Стамбулі 22 липня минулого року.

Відтоді її двічі продовжували – один раз на 120 днів у листопаді, а вдруге в березні, хоча цього разу тільки на половину запланованого терміну.

Чому це було необхідно?

Блокада, організована Чорноморським флотом Росії після вторгнення в Україну, перекрила поставки на ринки всього світу і призвела до різкого зростання цін на зерно.

– Багато людей у найбідніших регіонах світу залежать від поставок продовольства з Чорного моря, і було побоювання, що зростання цін підживлює голодну кризу. Хоча розблокування морського експортного шляху допомогло розв’язати проблему глобальної кризи продовольчої безпеки і знизити ціни на зерно, все ще існують значні заборгованості з експорту, – пише телеканал.

Що вже було експортовано?

Понад 28,3 млн тонн зерна та інших продуктів було відвантажено в рамках Чорноморської зернової угоди.

Половина експорту припадає на кукурудзу, за нею йде пшениця.

Чорноморська зернова угода – що це та які країни отримують найбільше зерна

Фото: Факти ICTV

Куди відправляється експорт?

Із трьох ключових українських портів на Чорному морі – Одеси, Чорноморська та Південного – кораблі “перевезли величезні обсяги експорту зерна” на світові ринки.

За даними ООН, це п’ять основних напрямків за обсягом експорту:

Китай отримав 6,5 млн тонн, Іспанія – 4,9 млн тонн, Туреччина – 3 млн тонн, Італія – 2 млн тонн і Нідерланди – 1,7 млн тонн.

А ця карта показує рух суден з України до решти світу:

Чорноморська зернова угода – що це та які країни отримують найбільше зерна

Експорт зерна з України / Фото: ООН

Що відбувається зараз?

Термін дії угоди, яка продовжується вже втретє, закінчується 18 травня.

Росія зажадала усунути перешкоди для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, якщо розглядатиметься питання про подальше продовження.

Але сьогодні Кремль заявив, що перспективи угоди “не дуже хороші”. Київ неодноразово заявляв, що виконує свою частину угоди.

Що було експортовано на сьогоднішній день?

У рамках чорноморської зернової угоди було відвантажено понад 27,7 млн тонн зерна та інших продуктів.

Половина експорту припадає на кукурудзу, за нею йде пшениця.

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Що таке Чорноморська зернова угода та які країни отримують із неї найбільше

Фото: Andriy Yermak, ООН

Агро, Зерно, ООН, Російська агресія
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