Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Днепре раздаются взрывы: есть сбитые Шахеды
В Днепре были слышны звуки взрывов.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в городе работает ПВО и есть сбитые Шахеды.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Напомним, что 18 марта в Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов — российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками.
А ночью 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область 12 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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