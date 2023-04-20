В Днепре были слышны звуки взрывов.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в городе работает ПВО и есть сбитые Шахеды.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Напомним, что 18 марта в Днепропетровской области прогремела серия мощных взрывов — российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками.

А ночью 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область 12 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Полномасштабная война в Украине длится уже 420-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.