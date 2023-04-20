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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві за хвилину до тривоги пролунав вибух

У Києві за хвилину до тривоги пролунав вибух
Фото: Depositphotos

У Києві місцеві мешканці повідомляють про вибухи, а також, що бачили у небі сяйво.

Відомо, що гучні звуки було чутно десь за хвилину до оголошення повітряної тривоги.

У Київській ОВА повідомили, що у небі виявили повітряну ціль.

– Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу, – йдеться  у повідомленні.

У КМВА повідомили, що яскравий спалах став результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

– Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків – була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

До речі, вибухи під час повітряної тривоги пролунали сьогодні ввечері й у Дніпрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Київ
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