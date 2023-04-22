Подверг сомнению суверенитет: реакция посольства Украины на заявление китайского дипломата

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко ответил на скандальное заявление китайского дипломата Лу Шае о бывших советских республиках.

— Либо есть очевидные проблемы с географией, либо такие заявления противоречат позиции Пекина “относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН”. Тестовый вопрос “Чей Крым?”, как всегда, показателен. В следующий раз хорошо бы спросить “Чей Владивосток?”. Советской империи больше не существует. История двигается дальше”, — написал посол в Twitter.

Напомним, что в эфире французского телеканала китайский посол во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские республики якобы “не имеют эффективного статуса в международном праве”.

— В международном праве страны бывшего Советского союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны, — заявил он.

Отвечая на вопрос, принадлежит ли Крым Украине, посол без всяких подробностей ответил, что полуостров был “российским сначала”.

Фото: Посольство Украины во Франции

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