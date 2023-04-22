Поставив під сумнів суверенітет: реакція посольства України на заяву китайського дипломата

Посол України у Франції Вадим Омельченко відповів на скандальну заяву китайського дипломата Лу Шає щодо колишніх радянських республік.

– Або є очевидні проблеми з географією, або такі заяви суперечать позиції Пекіна “щодо зусиль по відновленню миру в Україні на основі міжнародного права, цілей і принципів Статуту ООН”. Тестове питання “Чий Крим?”, як завжди, показове. Наступного разу добре було б спитати “Чий Владивосток?”. Радянської імперії більше не існує. Історія рухається далі”, – написав посол у Twitter.

Нагадаємо, що в ефірі французького телеканалу китайський посол у Франції Лу Шає заявив, що колишні радянські республіки нібито “не мають ефективного статусу в міжнародному праві”.

– У міжнародному праві країни колишнього Радянського союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни, – заявив він.

Відповідаючи на питання, чи є Крим приналежним Україні, посол без жодних подробиць відповів, що півострів був “російським спочатку”.

Фото: Посольство України у Франції

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