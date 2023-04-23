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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Как западные санкции против РФ влияют на оборону промышленность агрессора — отчет CSIS

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Западные санкции и связанные с ними экспортные правила создают нехватку высококачественных иностранных компонентов и вынуждают Москву заменять их низкокачественными аналогами.

Об этом сообщает Telegram-сообщество Информационное сопротивление, анализируя отчет CSIS.

Кроме того, усилия Москвы по импортозамещению остаются в основном безуспешными. И в конечном итоге санкции влияют на способность РФ производить, поддерживать и поставлять передовое оружие и технологии на поле боя.

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При этом, согласно отчету CSIS, качество военной техники, используемой ВСУ, благодаря помощи Запада продолжает улучшаться, а качество вооружения РФ будет только ухудшаться.

— Кремль по-прежнему обладает очевидной способностью приспосабливаться к западным санкциям, используя довоенные запасы устаревшего оборудования, а также страны, готовые незаконно поставлять Москве товары и технологии двойного назначения, — говорится в сообщении.

Вероятно, санкции заставили РФ выбрать вариант затягивания войны, что еще больше подрывает военно-промышленную базу РФ.

Война в Украине, Російська агресія, санкції
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