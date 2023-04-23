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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Як західні санкції проти РФ впливають на оборонну промисловість агресора – звіт CSIS

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Західні санкції та пов’язані з ними експортні правила створюють нестачу високоякісних іноземних компонентів та змушують Москву замінювати їх низькоякісними аналогами.

Про це повідомляє Telegram-спільнота Інформаційний спротив, аналізуючи звіт CSIS.

Крім того, зусилля Москви з імпортозаміщення залишаються переважно безуспішними. І в кінцевому підсумку санкції впливають на здатність РФ виробляти, підтримувати і постачати передову зброю та технології на полі бою.

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Водночас, згідно зі звітом CSIS, якість військової техніки, що використовується ЗСУ, завдяки допомозі Заходу продовжує покращуватися, а якість озброєння РФ буде лише погіршуватися.

– Кремль, як і раніше, має очевидну здатність пристосовуватися до західних санкцій, використовуючи довоєнні запаси застарілого обладнання, а також є країни, готові незаконно постачати Москві товари та технології подвійного призначення, – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, санкції змусили РФ обрати варіант затягування війни, що ще більше підриває військово-промислову базу РФ.

Війна в Україні, Російська агресія, санкції
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