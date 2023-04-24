США работают над увеличением производства боеприпасов – АР

Война РФ в Украине выявила ряд вопросов в поддержке долговременной наземной войны, в частности, острой оказалась проблема нехватки 155-мм снарядов от США и европейских партнеров. Об этом пишет агентство AP.

Агентство отмечает, что США пытаются усилить производство таких боеприпасов не только для поддержки Украины, но и для того, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с Китаем. На самую значительную трансформацию за последние 40 лет американская армия планирует потратить миллиарды долларов и построить заводы по производству боеприпасов по всей стране.

А пока в США работают только два завода, где производят стальные корпуса для 155-мм гаубических снарядов. Один из них – завод в Скрентоне – уже сейчас работает на полную мощность, там используется “практически каждый квадратный фут” площади, однако этот старый завод имеет немало ограничений, что мешает дальнейшему расширению производства.

Сейчас США предоставили Украине вооружение и оборудование на сумму более 35 миллиардов долларов. 155-мм снаряды – один из самых больших запросов Киева, среди которых также системы ПВО, ракеты большой дальности и танки.

Источник : AP News

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