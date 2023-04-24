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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

США працюють над збільшенням виробництва боєприпасів – АР

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Війна РФ в Україні виявила низку питань у підтримці довготривалою наземної війни, зокрема гострою виявилась проблема браку 155-мм снарядів від США та європейських партнерів. Про це пише агенція AP.

Агенція відзначає, що США намагаються посилити виробництво таких боєприпасів не тільки для підтримки України, а й для того, щоб бути готовими до потенційного конфлікту з Китаєм. На найзначнішу трансформацію за останні 40 років американська армія планує витратити мільярди доларів й звести заводи з виробництва боєприпасів по всій країні.

А поки у США працюють лише два заводи, де виготовляють сталеві корпуси для 155-мм снарядів для гаубиць. Один з них – завод у Скрентоні – уже зараз працює на повну потужність, там використовується “практично кожен квадратний фут” площі, однак цей старий завод має чимало обмежень, що заважає подальшому розширенню виробництва.

Зараз США надали Україні озброєння та обладнання на суму понад 35 мільярдів доларів. 155-мм снаряди – один із найбільших запитів Києва, серед яких також системи ППО, ракети великої дальності і танки.

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Джерело: AP News
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