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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

Кабмин предлагает на 50 лет наложить санкции на Иран за помощь РФ

Кабмин предлагает на 50 лет наложить санкции на Иран за помощь РФ
Фото: Getty Images

На рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было внесено предложение о введении секторальных санкций против Ирана.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Украины на заседании 25 апреля.

Предложения по санкциям были рассмотрены Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

— Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставкам оружия России, к сожалению, не были восприняты, как серьезное предупреждение. Что ж — мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору, — сказала она.

Предложение правительства касалось санкций против Ирана на 50 лет, которые предусматривают:

  • предотвращение вывода капиталов резидентами Исламской Республики Иран за пределы Украины;
  • запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • запрет осуществления инвестиций в Иран и в/в пользу резидентов страны;
  • остановку обслуживания электронных платежных средств (в частности, переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;
  • запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Исламской Республики Иран и т.д;
  • ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования с резидентами Исламской Республики Иран (полный запрет), ограничение торговых операций с услугами, которые связаны с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Исламской Республики Иран по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми видами деятельности.

Предложенные Кабмином санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны и дальнейшего введения санкций президентом Владимиром Зеленским, что будет утверждено постановлением Верховной Рады.

Накануне американское издание The WSJ опубликовало материал, из которого следует, что Исламская Республика Иран могла продавать России сотни тысяч боеприпасов, поставки которых осуществлялись через Каспийское море.

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Источник: Минэкономики
Иран, Кабмин, санкції
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