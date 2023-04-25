На розгляд Ради національної безпеки і оборони була внесена пропозиція щодо запровадження секторальних санкцій проти Ірану.

Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом міністрів України на засіданні 25 квітня.

Пропозиції щодо санкцій були розглянуті Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко.

– Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї Росії, на жаль, не були сприйняті як серйозне попередження. Що ж, ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так само не залишиться непокараною допомога агресору, – сказала вона.

Пропозиція уряду стосувалась санкцій проти Ірану на 50 років, які передбачають:

запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України;

заборону передання резидентам Ірану технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборону здійснення інвестицій в Іран та до/на користь резидентів країни;

зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації Національним банком України міжнародної платіжної системи, учасника міжнародної платіжної системи, операторами яких є резиденти Ісламської Республіки Іран тощо;

обмеження торговельних операцій з товарами, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання з резидентами Ісламської Республіки Іран (повна заборона), обмеження торговельних операцій з послугами, які пов’язані з постачанням, продажем, переданням, виробництвом або використанням таких товарів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ісламської Республіки Іран територією України, пов’язаних з вищезгаданими операціями.

Запропоновані Кабміном санкції наберуть чинності після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки та оборони та подальшого введення санкцій президентом Володимиром Зеленським, що буде затверджено постановою Верховної Ради.

Напередодні американське видання The WSJ опублікувало матеріал, з якого слідує, що Ісламська Республіка Іран могла продавати Росії сотні тисяч боєприпасів, поставки яких здійснювались через Каспійське море.

Джерело : Мінекономіки

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