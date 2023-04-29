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Демократы требуют от Байдена передать Украине F-16 и ракеты ATACMS – СМИ

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Члены Демократической партии США настаивают на передаче Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS и требуют, чтобы президент Джо Байден одобрил соответствующее решение.

Об этом сообщает The Hill.

Возмущение демократов вызывает то обстоятельство, что РФ продолжает атаковать гражданские объекты в Украине, а наше государство ограничено в своих боевых возможностях по предотвращению этого.

Издание сообщает, что решение Белого дома передать Украине танки M1 Abrams дает надежду, что по другим системам вооружения тоже удастся получить положительное решение. Сторонники поставок подчеркивают, что Украина уже неоднократно доказала свое умение эффективно применять современную военную технику.

— Наша задача – обеспечить их всем необходимым для изгнания российских войск с их территории. Истребители и ракеты большей дальности помогут добиться победы Украине, которая зарекомендовала себя как ответственный распорядитель западных вооружений – приводит издание слова демократов.

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Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Ракета
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