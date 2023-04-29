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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Демократи вимагають від Байдена передати Україні F-16 та ракети ATACMS – ЗМІ

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Члени Демократичної партії США наполягають на передачі Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет ATACMS та вимагають аби президент Джо Байден схвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє The Hill.

Обурення демократів викликає та обставина, що РФ продовжує атакувати цивільні об’єкти в Україні, а наша держава обмежена у своїх бойових можливостях для запобіганню цьому.

Видання повідомляє, що рішення Білого дому передати Україні танки M1 Abrams дає надію, що щодо інших системам озброєння теж вдасться отримати позитивне рішення. Прихильники поставок наголошують, що Україна вже неодноразово довела своє вміння ефективно застосовувати найсучаснішу військову техніку.

– Наше завдання – забезпечити їх усім необхідним для вигнання російських військ з їхньої території. Винищувачі і ракети більшої дальності допоможуть домогтися перемоги Україні, яка зарекомендувала себе як відповідальний розпорядник західних озброєнь, – наводить видання слова демократів.

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Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Ракета
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