Ту-160 – характеристики бомбардировщика-ракетоносца

Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Україна
Анастасия Гевко, редактор ленты

Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике

Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Фото: Depositphotos

1 мая ночью российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Что такое Ту-160: особенности и характеристики

Ту-160 является советским стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с изменяемой геометрией крыла. 

Классифицируется как сверхзвуковой бомбардировщик, его считают самым мощным боевым самолетом в мире.

На данный момент такие бомбардировщики-ракетоносцы состоят на вооружении РФ, хотя после распада СССР часть парка Ту-160 была и в собственности Украины.

Первый свой полет Ту-160 совершил 18 декабря 1981 года.

Он может развивать скорость до 2200 км/ч на высоте, и до 1030 км/ч – у земли. Крейсерская скорость – 850 км/ч.

Максимальная дальность полета Ту-160 без дозаправки – 13 950 км, практическая – до 12 300 км.

Продолжительность полета – до 25 часов.

Вооружение, которое используется на Ту-160, это стратегические крылатые ракеты Х-55 СМ,  предназначенные для поражения стационарных целей с заранее заданными запрограммированными координатами, ввод которых в память ракеты осуществляется перед вылетом бомбардировщика.

Ракеты размещают на двух барабанных пусковых установках МКУ-6-5У по шесть штук, в два грузовых отсека самолета.

В случае поражения целей на меньшей дальности на вооружение берут аэробаллистические ракеты Х-15 С: 24 ракеты, по 12 на каждой МКУ.

После специального переоборудования самолет могут оснащать в том числе свободнопадающими бомбами до 40 000 кг различного калибра, включая ядерные, разовые бомбовые кассеты, морские мины и другое вооружение.

Предназначение Ту-160

Такие самолеты предназначаются для поражения наиболее важных целей ядерным и обычным оружием. Также их используют при обстрелах удаленных военно-географических районов и глубокого тыла континентальных театровоенных действий.

Ту-160 в России

Одной из крупнейших известных авиабаз России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160, является Энгельс-2.

Эта стратегическая авиабаза расположена неподалеку от Саратова. 

В российских медиа сообщали, что по состоянию на 2009 год там находилось не менее 16 Ту-160.

Также рашисты собирались выпустить еще два таких самолета в 2022 году.

Россияне использовали эти бомбардировщики, к примеру, против Сирии в 2015 году.

Ту-160 на вооружении Украины

Первая группа из двух Ту-160 поступила в 184-й Гвардейский Полтавско-Берлинский Краснознаменный ВБАП, базировавшийся в Прилуках Черниговской области, 25 апреля 1987 года. 

Один из этих самолетов принадлежал к опытной серии, второй был главным в военной серии.

К 1991 году на украинской авиабазе в Прилуках (Черниговщина) находилось 19 самолетов Ту-160, которые перешли к Воздушным силам Украины после распада СССР.

Однако стратегическая авиация не соответствовала военной доктрине Украины, а потому в 1999 году восемь Ту-160 украинские власти отдали россиянам “за газ”, еще девять утилизировали и один остался в Полтаве, в музее Дальней авиации.

Ту-160 – характеристики бомбардировщика-ракетоносца

Последний уцелевший украинский стратегический бомбардировщик Ту-160

Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 30.04.2023
карта бойових дій на 28.04.2023

авіація РФ, Война в Украине, вторгнення, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Боятся прорыва ВСУ: оккупанты соорудили невиданную за десятилетия систему укреплений
Мобілізація в Росії
Ракета, которую РФ применяет против Украины: что известно о Х-555
ракета
Дальность поражения до 5,5 тыс. км: что известно о ракетах Х-101
Ракета Х-101
Ночью в Хмельницкой области сработала ПВО — ОВА
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Выплаты за погибших военных 2023: как получить, что понадобится и размер помощи
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Бесплатный образовательный проект CharityPro: как принять участие и когда начинается обучение
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Наши герои должны быть уверены, что о них позаботятся: в Одессе открыли центр реабилитации RECOVERY
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.04.2023)
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.04.2023)
Оккупанты привлекли Ту-160 к новой ракетной атаке: что известно о стратегическом бомбардировщике
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь