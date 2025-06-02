Сколько в России Ту-160 и пострадали ли бомбардировщики во время операции СБУ

Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию под кодовым названием Паутина, которая вызвала значительный резонанс как в военных, так и в дипломатических кругах.

По предварительным данным, в результате атаки было поражено более 40 самолетов на российских военных аэродромах: Белая, Дягилево, Оленья, Иваново.

Среди поврежденной или уничтоженной техники были стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. В общем, это составляет примерно 34% стратегических носителей крылатых ракет, дислоцирующихся на основных аэродромах Российской Федерации.

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Факты ICTV узнавали, сколько в России стратегических бомбардировщиков Ту-160 и сколько из них было повреждено в результате операции Паутина.

Сколько самолетов Ту-160 в России и для чего их используют

Российские войска систематически используют авиацию для нанесения ударов по украинским городам. Одним из главных средств таких атак является стратегический бомбардировщик Ту-160.

Вооружением Ту-160 являются стратегические крылатые ракеты Х-55СМ. Эти ракеты созданы для поражения неподвижных целей по заранее установленным координатам, которые программируются в систему управления ракеты еще до взлета бомбардировщика.

Ту-160 — это советский стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он классифицируется как сверхзвуковой.

По состоянию на 2009 год на вооружении России находилось не менее 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160. В дальнейшем эти самолеты, в частности, применялись во время военной кампании в Сирии в 2015 году.

Сейчас эти самолеты находятся на вооружении Российской Федерации, хотя после распада СССР часть флота Ту-160 оставалась и в распоряжении Украины.

Сколько осталось самолетов Ту-160 в России

По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, на сегодняшний день Россия использует тактику так называемого “авиационного каннибализма”. То есть берутся самолеты, которые не летают, и с них снимают те или иные части оборудования или фюзеляжа. Поэтому часть ТУ-160 находилась в нерабочем состоянии.

Именно на аэродроме Белая преимущественно проводятся работы по техническому обслуживанию, то есть это фактически ночная стоянка этих самолетов.

Потеря любого самолета влияет на общую способность России использовать стратегическую авиацию, которая согласно российской доктрине является носителями именно ядерного оружия. Это касается самолетов, которые готовы к современной войне со странами НАТО.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, на вооружении России находится 13 таких самолетов. В летном состоянии — примерно 6-7 единиц. После удара — есть вероятность, что некоторые были повреждены.

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