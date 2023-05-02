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Юлия Соколова, редактор ленты

Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Оба законопроекта инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Их поддержало большинство народных депутатов.

За проект закона, предусматривающий утверждение президентского указа о продлении военного положения (№9259), отдали голоса 324 нардепа.

А за документ №9260 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации – 333 народных избранника.

Принятые законопроекты продлевают срок действия военного положения и мобилизации в Украине с 05:30 20 мая этого года сроком на 90 суток – до 18 августа.

Это было уже седьмое голосование Верховной Рады за военное положение с начала полномасштабной войны.

Потребность в продлении военного положения и мобилизации возникла в связи с продолжающейся агрессией России, для обеспечения обороны государства, поддержания боеспособности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Президент внес соответствующие законопроекты в парламент на основании предложения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Как известно, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Источник: Telegram Ярослава Железняка

Война в Украине, Верховна Рада, Военное положение, Владимир Зеленский, мобілізація
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