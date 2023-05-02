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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Обидва законопроєкти ініціював президент України Володимир Зеленський. Їх підтримала більшість народних депутатів.

За проєкт закону, який передбачає затвердження президентського указу про продовження воєнного стану (№9259) віддали голоси 324 нардепи.

А за документ №9260 про продовження строку проведення загальної мобілізації – 333 народні обранці.

Ухвалені законопроєкти продовжують термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні з 05:30 20 травня цього року строком на 90 діб – до 18 серпня.

Це було вже сьоме голосування Верховної Ради за воєнний стан від початку повномасштабної війни.

Потреба в продовженні воєнного стану та мобілізації виникла у зв’язку з тривалою агресією Росії, для забезпечення оборони держави, підтримання боєздатності Збройних сил України та інших військових формувань.

Президент вніс відповідні законопроєкти до парламенту на підставі пропозиції Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

Як відомо, Україна запровадила режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Джерело: Telegram Ярослава Железняка

Війна в Україні, Верховна Рада, Воєнний стан, Володимир Зеленський, мобілізація
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