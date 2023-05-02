Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ вывела в море 10 кораблей: Гуменюк оценила ракетную угрозу

ракетні удари ракета

Россия вывела в Черное море десять кораблей, из них один — носитель крылатых ракет Калибр.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— В Черном море продолжается шторм. Погода действительно на нашей стороне. Она не способствует выполнению боевых задач противником, поэтому корабельная группировка пока хоть и держится в количестве десяти единиц, но они рассредоточены — максимально маневрируют, чтобы не быть пораженными, не находиться в одном конкретном месте или районе, — говорит она.

Гуменюк отметила, что после ночи в Черном море остается один ракетоноситель, второй был заведен в пункт базирования.

В то же время четыре ракеты типа Калибр все же находятся в боевой готовности оккупантов.

Читайте также
Ракета, которую РФ применяет против Украины: что известно о Х-555
ракета

По словам Гуменюк, это высокоточное оружие, поэтому ракетная угроза остается, хотя и не такая критическая.

Фото: ГУР

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Принудить к жесту доброй воли. Россию нужно отрезать от Крыма — представитель ГУР
Крим Азовське море
Последний звонок 2023: когда киевские школьники уйдут на летние каникулы
Школа, канікули, навчання, освіта
Пылающие результаты. В ГУР показали работу флотилии дронов-камикадзе
дрон
Помог устроить террор в Херсоне: объявлено подозрение главному охраннику Януковича
СБУ оголосила підозру Заневському
Увольнение Мизинцева подтверждает, что РФ не хватает боеприпасов – разведка Британии
Михайло Мізінцев
Видео
Общество
Домедицинские курсы для гражданских: как и где можно научиться оказывать первую помощь

Может пригодиться в мирной жизни: как украинцев учат оказывать первую домедицинскую помощь.

Петр Демьянчук, Марта Бондаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (02.05.2023)
РФ вывела в море 10 кораблей: Гуменюк оценила ракетную угрозу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (01.05.2023)
РФ вывела в море 10 кораблей: Гуменюк оценила ракетную угрозу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (01.05.2023)
РФ вывела в море 10 кораблей: Гуменюк оценила ракетную угрозу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (01.05.2023)
РФ вывела в море 10 кораблей: Гуменюк оценила ракетную угрозу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь