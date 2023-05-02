РФ вывела в море 10 кораблей: Гуменюк оценила ракетную угрозу
Россия вывела в Черное море десять кораблей, из них один — носитель крылатых ракет Калибр.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
— В Черном море продолжается шторм. Погода действительно на нашей стороне. Она не способствует выполнению боевых задач противником, поэтому корабельная группировка пока хоть и держится в количестве десяти единиц, но они рассредоточены — максимально маневрируют, чтобы не быть пораженными, не находиться в одном конкретном месте или районе, — говорит она.
Гуменюк отметила, что после ночи в Черном море остается один ракетоноситель, второй был заведен в пункт базирования.
В то же время четыре ракеты типа Калибр все же находятся в боевой готовности оккупантов.
По словам Гуменюк, это высокоточное оружие, поэтому ракетная угроза остается, хотя и не такая критическая.
Фото: ГУР